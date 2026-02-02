©
Un soldat taliban en rollers dans les rues de Kaboul : "Vous le voyez, nous ne sommes pas hostiles à tous les aspects de la modernité..."
ABOLITION (DU DISCERNEMENT)
2 février 2026
Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
Le nouveau Code de procédure pénale afghan réintroduit les notions de « maîtres » et « d’esclaves ». De quoi alimenter le débat sur « l’incapacité de l’islam à se moderniser » initié par Ferghane Azihari...
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS