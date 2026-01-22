POLITIQUE
D'une île à l'autre : pour Donald Trump, il n'y a apparemment que le premier pas qui coûte...

GO NORTH, OLD MAN

22 janvier 2026

Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?

Le Groenland n’est pas encore gobé mais les regards se tournent déjà vers l’Islande, présentée comme un éventuel « 52e Etat » par le nouveau représentant de Washington à Reykjavík.

2 min de lecture

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

