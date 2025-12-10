POLITIQUE
Lucie Castets coincée entre Olivier Faure et Eric Coquerel : "s'allier avec n'importe qui ? Quelle horreur !"

HEMIPLEGIE

10 décembre 2025

La paille et la poutre : Lucie Castets, égérie du NFP, s’indigne d’une possible union des droites

Un temps symbole de l’alliance entre gauche de gouvernement et Insoumis, l’ex-Première ministre virtuelle dit craindre une éventuelle alliance droite-extrême droite. C’est savoureux.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

