Lucie Castets coincée entre Olivier Faure et Eric Coquerel : "s'allier avec n'importe qui ? Quelle horreur !"
HEMIPLEGIE
10 décembre 2025
La paille et la poutre : Lucie Castets, égérie du NFP, s’indigne d’une possible union des droites
Un temps symbole de l’alliance entre gauche de gouvernement et Insoumis, l’ex-Première ministre virtuelle dit craindre une éventuelle alliance droite-extrême droite. C’est savoureux.
2 min de lecture
