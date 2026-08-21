LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
21 août 2026
La Chine épate Le Point mais ne fait pas école; les Think-Tanks inquiètent le Nouvel Obs; L'Express enterre la surpopulation & promet la Paix des Vieux; Amitiés mélenchoniennes : avec Pigasse, jusqu'à quand ?; Guedj assume son "salopard antisémite"
Aussi dans vos hebdos cette semaine : Marianne voit la gauche trembler dans l'affaire Bagayoko-RATP, Le Nouvel Obs donne la parole à la "radicalité intransigeante" de Adèle Haenel et explore la transformation de la transmission intergénérationnelle : les jeunes aussi se mettent à éduquer leurs parents !
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A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.