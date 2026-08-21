LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

La Chine épate Le Point mais ne fait pas école; les Think-Tanks inquiètent le Nouvel Obs; L'Express enterre la surpopulation & promet la Paix des Vieux; Amitiés mélenchoniennes : avec Pigasse, jusqu'à quand ?; Guedj assume son "salopard antisémite"

Aussi dans vos hebdos cette semaine : Marianne voit la gauche trembler dans l'affaire Bagayoko-RATP, Le Nouvel Obs donne la parole à la "radicalité intransigeante" de Adèle Haenel et explore la transformation de la transmission intergénérationnelle : les jeunes aussi se mettent à éduquer leurs parents !