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Blurred backgroundLes unes des hebdos du 20 août.
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LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

21 août 2026

La Chine épate Le Point mais ne fait pas école; les Think-Tanks inquiètent le Nouvel Obs; L'Express enterre la surpopulation & promet la Paix des Vieux; Amitiés mélenchoniennes : avec Pigasse, jusqu'à quand ?; Guedj assume son "salopard antisémite"

Aussi dans vos hebdos cette semaine : Marianne voit la gauche trembler dans l'affaire Bagayoko-RATP, Le Nouvel Obs donne la parole à la "radicalité intransigeante" de Adèle Haenel et explore la transformation de la transmission intergénérationnelle : les jeunes aussi se mettent à éduquer leurs parents !

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MOTS-CLES

Chine , surpopulation , Jean-Luc Mélenchon , Matthieu Pigasse , Jérôme Guedj , Bally Bagayoko , RATP , canicule , finances publiques , dette , endettement , Le Point , Marianne , Nouvel Obs , Revue de presse , hebdomadaires , L'Express , think-tanks

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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