ELECTRICITE DE FRANCE

26 mars 2026

Jordan Bardella, l’homme que Marine Le Pen voit « amener un avenir lumineux » aux Français si le sien s’assombrissait

Empêchée par la justice de se présenter à l’élection présidentielle, la cheffe du RN ferait campagne en « binôme » avec son lieutenant, dont elle semble réconciliée avec le manque d'expérience.