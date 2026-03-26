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Jordan Bardella, Marine Le Pen : "C'est toi et moi contre le monde entier..."
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ELECTRICITE DE FRANCE

26 mars 2026

Jordan Bardella, l’homme que Marine Le Pen voit « amener un avenir lumineux » aux Français si le sien s’assombrissait

Empêchée par la justice de se présenter à l’élection présidentielle, la cheffe du RN ferait campagne en « binôme » avec son lieutenant, dont elle semble réconciliée avec le manque d'expérience.

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MOTS-CLES

rassemblement national , Marine Le Pen , Jordan Bardella , élection présidentielle 2027 , binôme

THEMATIQUES

Politique
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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