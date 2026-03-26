ELECTRICITE DE FRANCE
26 mars 2026
Jordan Bardella, l’homme que Marine Le Pen voit « amener un avenir lumineux » aux Français si le sien s’assombrissait
Empêchée par la justice de se présenter à l’élection présidentielle, la cheffe du RN ferait campagne en « binôme » avec son lieutenant, dont elle semble réconciliée avec le manque d'expérience.
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MOTS-CLESrassemblement national , Marine Le Pen , Jordan Bardella , élection présidentielle 2027 , binôme
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