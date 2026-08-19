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Un ouvrier manipule des équipements exploités par GCA (Gas Connect Austria) et TAG (Trans Austria Gas pipelines) sur l'un des plus importants nœuds d'interconnexion gazière d'Europe, à Baumgarten an der March, en Basse-Autriche.
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HAUSSE DES PRIX

19 août 2026

Stocks de gaz en baisse, prix à la hausse : vers une crise gazière permanente en Europe, et donc en France, mais à qui la faute ?

Avec des stocks européens à 61 % et ceux de l’Allemagne sous les 50 %, tandis que le prix du gaz repart à la hausse, l’Europe aborde l’hiver sous tension. Pour l’économiste Thierry Bros, le risque n’est pas tant celui d’une pénurie que celui d’une crise gazière durable : des prix autour de 100 euros/MWh pourraient accélérer la désindustrialisation, fragiliser les ménages et révéler les failles d’une politique énergétique européenne incapable d’assurer sa sécurité d’approvisionnement.

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gaz , prix du gaz , énergie , électricité , tarifs , crise , Crise énergétique , hausse des prix , flambée des prix , consommateurs , pouvoir d'achat , nucléaire , marché de l'énergie , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.