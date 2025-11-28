POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Houria Bouteldja : "Il faut remettre notre homophobie dans son contexte. Nous avons été corrompus par l'Europe"

Blurred backgroundHouria Bouteldja : "Il faut remettre notre homophobie dans son contexte. Nous avons été corrompus par l'Europe"

© DR

L’EXTREME DROITE DE L’EXTREME GAUCHE

28 novembre 2025

Houria Bouteldja (Indigènes de la République) : « Si nous sommes homophobes et antisémites, c’est la faute du colonialisme »

Plus racialement obsédée qu’un Gobineau, plus identitaire qu’un Zemmour, plus viriliste qu’un Soral, la pasionaria des "décoloniaux" assume son radicalisme avec l’enthousiasme d’une cheftaine scout sous l’Occupation.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
3Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?
4Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre
5Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse
6Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »
7Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?