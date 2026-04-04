POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Voici", "Public" et "Closer".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

4 avril 2026

Holà voit Kylian M’Bappé & Ester emménagés à Madrid, Vosges Matin Rihanna acheter à Épinal, Harry veut summer squatter le Roi; Sharon Stone balangue, Britney Spears fume à la pompe; Nicola Peltz grand-écarte Victoria Beckham; Jamie Lee Curtis est mamie

Entre apaisement affiché, image sous contrôle et fragilités persistantes, royautés et célébrités rejouent la même scène : celle d’un contrôle… toujours imparfait.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

25 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Charlène et Albert de Monaco , Rihanna , Jamie Lee Curtis , Sharon Stone , Maître Gims , Gims , Loana , Morgan Freeman , Hailey Bieber , Justin Bieber , Kylian Mbappé , Nicola Peltz , Victoria Beckham , Cruz Beckham , Geri Halliwell , Madonna , shawn mendes , Angelina Jolie , Kelly Osbourne , Paris Jackson , Brad Pitt , Pamela Anderson , Matt Pokora , Christina Milian , Lauren Sanchez , Charlize Theron , Britney Spears , Kylie Jenner , Timothée Chalamet , Melania Trump , Meghan et Harry , Charles III , prince Edward , Margot Robbie

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.