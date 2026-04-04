REVUE DE PRESSE PEOPLE
4 avril 2026
Holà voit Kylian M’Bappé & Ester emménagés à Madrid, Vosges Matin Rihanna acheter à Épinal, Harry veut summer squatter le Roi; Sharon Stone balangue, Britney Spears fume à la pompe; Nicola Peltz grand-écarte Victoria Beckham; Jamie Lee Curtis est mamie
Entre apaisement affiché, image sous contrôle et fragilités persistantes, royautés et célébrités rejouent la même scène : celle d’un contrôle… toujours imparfait.
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MOTS-CLESCharlène et Albert de Monaco , Rihanna , Jamie Lee Curtis , Sharon Stone , Maître Gims , Gims , Loana , Morgan Freeman , Hailey Bieber , Justin Bieber , Kylian Mbappé , Nicola Peltz , Victoria Beckham , Cruz Beckham , Geri Halliwell , Madonna , shawn mendes , Angelina Jolie , Kelly Osbourne , Paris Jackson , Brad Pitt , Pamela Anderson , Matt Pokora , Christina Milian , Lauren Sanchez , Charlize Theron , Britney Spears , Kylie Jenner , Timothée Chalamet , Melania Trump , Meghan et Harry , Charles III , prince Edward , Margot Robbie
THEMATIQUESPeople
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.