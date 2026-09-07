LA MINUTE TECH
7 septembre 2026
Gmail : voilà l'ampleur de ce que l’IA de Google scanne désormais par défaut dans vos mails et pièces jointes
Gmail analyse les e-mails et leurs pièces jointes pour lutter contre le spam, le phishing ou proposer des fonctionnalités intelligentes. Avec l’essor de Gemini, la question de la confidentialité prend toutefois une nouvelle dimension : quelles données peuvent réellement être exploitées par l’IA de Google, dans quelles conditions et avec quels réglages ?
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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