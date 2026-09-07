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Gmail : voilà l'ampleur de ce que l’IA de Google scanne désormais par défaut dans vos mails et pièces jointes

Gmail analyse les e-mails et leurs pièces jointes pour lutter contre le spam, le phishing ou proposer des fonctionnalités intelligentes. Avec l’essor de Gemini, la question de la confidentialité prend toutefois une nouvelle dimension : quelles données peuvent réellement être exploitées par l’IA de Google, dans quelles conditions et avec quels réglages ?