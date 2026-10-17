REVUE DE PRESSE PEOPLE
17 octobre 2026
Emmanuel Macron se rend à Céline Dion, Jean-Jacques Goldman pépérise à Paris, Leonardo DiCaprio s’empâte à Hawaï; Patrick Bruel essuie une nouvelle tempête, Shakira part en guerre contre Gerard Piqué; Jennifer Lopez se rapproche de l’ex de Nicole Kidman
Entre secrets de famille, amours contrariées, confidences intimes et scandales, les célébrités n'ont pas fini de faire parler d'elles. De Monaco à Hollywood, tour d'horizon des révélations de la presse people cette semaine.
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MOTS-CLESPresse people, actualité people, célébrités, Monaco, famille Grimaldi, Jacques et Gabriella de Monaco, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre, Caroline de Monaco, prince Harry, Charles III, Meghan Markle, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Sharon Osbourne, chirurgie esthétique, M. Pokora, Christina Milian, Taylor Swift, Travis Kelce, Laure Manaudou, Jean-Jacques Goldman, Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Rihanna, Heidi Klum, Marc Lavoine, Adriana Karembeu, Bella Hadid, Tobey Maguire, Jennifer Meyer, Jennifer Lopez, Keith Urban, Shakira, Gerard Piqué, Kim Kardashian, Kanye West, P. Diddy, Hollywood, famille royale britannique, Closer, Public, Voici, Gala, Daily Mail, Point de Vue
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.