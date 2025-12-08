POLITIQUE
Jean-Luc Mélenchon : "C'est ça vos questions embarrassantes ? Ha ha ha ! Laissez-moi plutôt vous raconter la fois où, n'écoutant que mon courage, j'ai sauvé des juifs des griffes soviétiques"

8 décembre 2025

Commission parlementaire sur l’entrisme islamiste : Mélenchon, enfumeur niveau expert

Le patron de la France insoumise, qui se faisait pourtant prier pour répondre à la convocation des parlementaires, a pu faire la promotion de sa stratégie de « butin de guerre » de l’entrisme islamiste sans être dérangé.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

