Jean-Luc Mélenchon : "C'est ça vos questions embarrassantes ? Ha ha ha ! Laissez-moi plutôt vous raconter la fois où, n'écoutant que mon courage, j'ai sauvé des juifs des griffes soviétiques"
8 décembre 2025
Commission parlementaire sur l’entrisme islamiste : Mélenchon, enfumeur niveau expert
Le patron de la France insoumise, qui se faisait pourtant prier pour répondre à la convocation des parlementaires, a pu faire la promotion de sa stratégie de « butin de guerre » de l’entrisme islamiste sans être dérangé.
2 min de lecture
