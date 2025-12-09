MISES AU PAS

9 décembre 2025

Clientélisme antisémite chez LFI : à la Grande Mosquée de Paris, le recteur veut faire croquer Saint-Cricq par l'Arcom

Dans la foulée des attaques à l’encontre d’Anaïs Bouilhaguet sur BFMTV, Chems-Eddine Hafiz s’allie aux Insoumis pour faire tomber l’éditorialiste de France TV. Pour la distribution de « labels », l’appétit semble venir en mangeant.