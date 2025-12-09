Nathalie Saint-Cricq, France TV : "Qu'ils viennent me chercher !"
© AFP or licensors
MISES AU PAS
9 décembre 2025
Clientélisme antisémite chez LFI : à la Grande Mosquée de Paris, le recteur veut faire croquer Saint-Cricq par l'Arcom
Dans la foulée des attaques à l’encontre d’Anaïs Bouilhaguet sur BFMTV, Chems-Eddine Hafiz s’allie aux Insoumis pour faire tomber l’éditorialiste de France TV. Pour la distribution de « labels », l’appétit semble venir en mangeant.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS