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Paris, à nouveau championne d'Europe
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ESPRITS CLIMINELS

29 juin 2026

Chaud devant : avec plus de 1 200 morts "de trop", Paris prend la tête de l’hécatombe caniculaire européenne

Particulièrement mal-adaptée aux grandes chaleurs et notoirement sous-équipée en climatiseurs, la capitale française devrait être la grande ville européenne la plus affectée par la sur-mortalité liée à la canicule.

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MOTS-CLES

canicule , The Economist , études , hausse de la mortalité , adaptation climatique , climatisation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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