ESPRITS CLIMINELS
29 juin 2026
Chaud devant : avec plus de 1 200 morts "de trop", Paris prend la tête de l’hécatombe caniculaire européenne
Particulièrement mal-adaptée aux grandes chaleurs et notoirement sous-équipée en climatiseurs, la capitale française devrait être la grande ville européenne la plus affectée par la sur-mortalité liée à la canicule.
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MOTS-CLEScanicule , The Economist , études , hausse de la mortalité , adaptation climatique , climatisation
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