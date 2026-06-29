ESPRITS CLIMINELS

Chaud devant : avec plus de 1 200 morts "de trop", Paris prend la tête de l’hécatombe caniculaire européenne

Particulièrement mal-adaptée aux grandes chaleurs et notoirement sous-équipée en climatiseurs, la capitale française devrait être la grande ville européenne la plus affectée par la sur-mortalité liée à la canicule.