"Voici", "Closer" et "Public".

LA REVUE DE PRESSE PEOPLE

13 décembre 2025

Charlene de Monaco chihuahuise Noël, Georges & Amal Clooney s’empépèrisent dans le Var, Romeo Beckham s’emporscheoise; 3615 jeune mari : Cher bat Brigitte Macron, Kim Cattral la talonne; Kim Kardashian dort avec ses enfants; David Guetta se beach-bodise

Les hebdos people dévoilent cette semaine un paysage chargé d’émotions crues, de couronnes fragiles et de récits familiaux qui peinent à cicatriser. Entre glamour mis sous tension et blessures jamais refermées, la scène médiatique oscille entre éclat et gravité.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

