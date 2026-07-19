ATLANTICO GREEN
19 juillet 2026
Cet effet assombrissement global qui glace les climatologues : moins de pollution, plus de chaleur
En réduisant la pollution atmosphérique, les politiques de santé publique ont aussi diminué l'effet refroidissant des aérosols, contribuant paradoxalement à accélérer le réchauffement climatique. Ce constat remet-il en cause les stratégies actuelles de lutte contre le changement climatique ?
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François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).
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François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).