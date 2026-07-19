POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un capteur de CO2 est installé au sommet de l'université Jussieu à Paris.
See image caption
See copyright

ATLANTICO GREEN

19 juillet 2026

Cet effet assombrissement global qui glace les climatologues : moins de pollution, plus de chaleur

En réduisant la pollution atmosphérique, les politiques de santé publique ont aussi diminué l'effet refroidissant des aérosols, contribuant paradoxalement à accélérer le réchauffement climatique. Ce constat remet-il en cause les stratégies actuelles de lutte contre le changement climatique ?

Photo of François-Marie Bréon
François-Marie Bréon Go to François-Marie Bréon page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

albédo , réchauffement climatique , terre , températures , canicule , émissions de CO2 , Pollution , environnement , engagements , nature , climat , efforts , transition énergétique , transition climatique , assombrissement global , climatologue

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
François-Marie Bréon image
François-Marie Bréon

François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).