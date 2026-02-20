UNIVERS PARALLELE
20 février 2026
« Board of Peace » : la paix de Trump sème la zizanie à Bruxelles
Sans concertation avec les Etats-membres, la Commission européenne participe à la première séance du « Conseil de la paix » trumpien. Dans les capitales, Paris en tête, ça rue dans les brancards.
2 min de lecture
MOTS-CLESCommission européenne , Board of Peace , Conseil de Paix , Donald Trump , Bruxelles , Giorgia Meloni
THEMATIQUESEurope
