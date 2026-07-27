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Blurred backgroundLa police berlinoise évacuant le véhicule ayant servi à l'attaque de la gay pride berlinoise
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REPENTANCE DE COURTE DUREE

27 juillet 2026

« Abdul Ballout avait pris ses distances avec le djihadisme », se justifie la justice après l’attentat de la gay pride berlinoise

Abattu par la police au lendemain de l’attaque à la voiture-bélier du défilé LGBT, le terroriste avait été laissé en liberté malgré une condamnation à de la prison ferme pour « préparation d’attentat et appartenance à la mouvance djihadiste ».

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MOTS-CLES

Berlin , Gay pride , terrorisme , djihadisme , voiture-bélier , Abdul Ballout

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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