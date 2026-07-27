REPENTANCE DE COURTE DUREE

« Abdul Ballout avait pris ses distances avec le djihadisme », se justifie la justice après l’attentat de la gay pride berlinoise

Abattu par la police au lendemain de l’attaque à la voiture-bélier du défilé LGBT, le terroriste avait été laissé en liberté malgré une condamnation à de la prison ferme pour « préparation d’attentat et appartenance à la mouvance djihadiste ».