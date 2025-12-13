POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUn nouveau numéro de l'émission Et si l'économie sauvait l'écologie est accessible sur Youtube.

Un nouveau numéro de l'émission Et si l'économie sauvait l'écologie est accessible sur Youtube.

"ET SI L'ECONOMIE SAUVAIT L'ECOLOGIE ?"

13 décembre 2025

Qui veut bâillonner le débat sur l’écologie ?

François de Rugy et Laurent Lesage ont invité Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, dans le cadre de l’émission « Et si l'économie sauvait l'écologie ? ».

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of François de Rugy
Photo of Laurent Lesage
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page , François de Rugy Go to François de Rugy page et Laurent Lesage Go to Laurent Lesage page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

François de Rugy image
François de Rugy

François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.

Laurent Lesage image
Laurent Lesage

Laurent Lesage est journaliste et réalisateur de télévision. Il produit et présente, avec François de Rugy, « Et si l'économie sauvait l'écologie ? » sur Youtube.

Populaires

1Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
2Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
3« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
4Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
5Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
6Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
7L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée