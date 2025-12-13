Qui veut bâillonner le débat sur l’écologie ?

Un nouveau numéro de l'émission Et si l'économie sauvait l'écologie est accessible sur Youtube.
"ET SI L'ECONOMIE SAUVAIT L'ECOLOGIE ?"
13 décembre 2025
Qui veut bâillonner le débat sur l’écologie ?
François de Rugy et Laurent Lesage ont invité Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, dans le cadre de l’émission « Et si l'économie sauvait l'écologie ? ».
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.
Laurent Lesage est journaliste et réalisateur de télévision. Il produit et présente, avec François de Rugy, « Et si l'économie sauvait l'écologie ? » sur Youtube.
