ATLANTI’CAUSEUR
25 mars 2026
Municipales 2026 : recherche sens désespérément
Qui gagne, qui perd ? La réponse est moins simple qu’il n’y paraît et Causeur et Atlantico croisent leurs points de convergence dans ce podcast. Comme leurs vraies différences dans l’analyse des résultats.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Baptiste Roques est rédacteur en chef adjoint de Causeur.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Baptiste Roques est rédacteur en chef adjoint de Causeur.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.