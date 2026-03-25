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Un citoyen français s'apprête à voter lors des élections municipales (image d'illustration).
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ATLANTI’CAUSEUR

25 mars 2026

Municipales 2026 : recherche sens désespérément

Qui gagne, qui perd ? La réponse est moins simple qu’il n’y paraît et Causeur et Atlantico croisent leurs points de convergence dans ce podcast. Comme leurs vraies différences dans l’analyse des résultats.

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MOTS-CLES

élections municipales de 2026 , municipales 2026 , podcast , Jean-Sébastien Ferjou , Jean-Baptiste Roques , causeur , Atlantico , maires , élus locaux , démocratie , élection présidentielle de 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Baptiste Roques

Jean-Baptiste Roques est rédacteur en chef adjoint de Causeur.

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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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