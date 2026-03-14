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Une photo d'archive d'Ali Khamenei devant le portrait de Khomeini.
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HORS-CIRCUIT

14 mars 2026

Iran : cinquante ans d’aveuglement français face au totalitarisme des mollahs

Depuis la révolution iranienne de 1979, une partie des élites françaises – intellectuels, journalistes, experts et diplomates – a entretenu une lecture largement erronée du régime des mollahs. Alors même que le projet théocratique de l’ayatollah Khomeini était explicitement formulé dans ses écrits, beaucoup ont préféré y voir une révolution émancipatrice contre le Shah. Dans ce nouvel épisode du podcast Hors-Circuit, Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali, auteurs de Paris-Téhéran : le grand dévoilement, reviennent sur cinquante ans d’aveuglement français face à la République islamique d’Iran.

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Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page , Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page et Jean-Marie Montali Go to Jean-Marie Montali page

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MOTS-CLES

podcast , Iran , Téhéran , Ayatollah Khomeini , régime iranien , Paris - Téhéran le grand dévoilement , Emmanuel Razavi , Jean-Marie Montali , mollahs , Jean-Sébastien Ferjou , Hors-circuit , Ali Khamenei , Ruhollah Khomeini , Frères musulmans

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

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Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.

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