HORS CIRCUIT

19 février 2026

L’Europe sort lentement du déni face à la prédation chinoise mais aura-t-elle la détermination suffisante pour la contrer ?

Entre surréglementation, Green Deal hypertrophié et perte d’influence industrielle, l’Europe se trouve aujourd’hui exposée à une prédation chinoise d’une ampleur inédite. Dans Hors Circuit, Jean-Luc Demarty — ancien directeur du commerce puis de l’agriculture à la Commission européenne — décrypte sans détour comment Pékin grignote les positions technologiques européennes et pourquoi l’Union, coincée entre normes internes et rapport de force mondial, peine encore à organiser sa défense. Un épisode essentiel pour comprendre la bataille économique qui s’ouvre.