La Chine n’est plus seulement compétitive : elle est devenue technologiquement redoutable.
19 février 2026

L’Europe sort lentement du déni face à la prédation chinoise mais aura-t-elle la détermination suffisante pour la contrer ?

Entre surréglementation, Green Deal hypertrophié et perte d’influence industrielle, l’Europe se trouve aujourd’hui exposée à une prédation chinoise d’une ampleur inédite. Dans Hors Circuit, Jean-Luc Demarty — ancien directeur du commerce puis de l’agriculture à la Commission européenne — décrypte sans détour comment Pékin grignote les positions technologiques européennes et pourquoi l’Union, coincée entre normes internes et rapport de force mondial, peine encore à organiser sa défense. Un épisode essentiel pour comprendre la bataille économique qui s’ouvre.

Jean-Luc Demarty et Jean-Sébastien Ferjou

surréglementation , europe , Union Européenne , Chine , normes , green deal , compétitivité , OMC

Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

