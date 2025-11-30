Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés est l'invité du podcast d'Atlantico, Hors Circuit.
30 novembre 2025
Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
Cette semaine dans Hors-Circuit, le podcast de la rédaction d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou reçoit Benoît Perrin le directeur de Contribuables Associés pour un entretien sans concession sur la folie fiscale française, ses racines idéologiques comme ses mécanismes concrets. Comment expliquer la schizophrénie de citoyens exaspérés par le trop plein d’impôts mais tout aussi rétifs à l’idée de devoir accepter que des économies soient faites dans nos dépenses sociales ? Et l’inculture économique qui règne dans le pays…
Benoît Perrin est le Directeur Général de Contribuables Associés et le Conseil d’Administration de Contribuables Associés.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
