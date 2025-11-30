HORS CIRCUIT

30 novembre 2025

Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"

Cette semaine dans Hors-Circuit, le podcast de la rédaction d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou reçoit Benoît Perrin le directeur de Contribuables Associés pour un entretien sans concession sur la folie fiscale française, ses racines idéologiques comme ses mécanismes concrets. Comment expliquer la schizophrénie de citoyens exaspérés par le trop plein d’impôts mais tout aussi rétifs à l’idée de devoir accepter que des économies soient faites dans nos dépenses sociales ? Et l’inculture économique qui règne dans le pays…