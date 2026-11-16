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Gabriel Attal et Bruno Retailleau, assistent à la table ronde de clôture du salon La REF 2025, la rencontre des entrepreneurs français qui s'est tenue à Roland-Garros à Paris le 28 août 2025.
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16 novembre 2026

Atlanti’Causeur : la primaire de la droite et du centre, solution ou illusion ? Comment parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?

Dans ce nouvel épisode d’Atlanti’Causeur, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou débattent des divisions de la droite à l’approche de 2027 et de la perspective d’une primaire pour désigner son candidat. Face à la progression de Jean-Luc Mélenchon et à son influence grandissante auprès de la jeunesse, ils s’interrogent également sur les raisons du succès des Insoumis, la difficulté de dialoguer avec leurs électeurs et les moyens de reconquérir le terrain démocratique. Comment dépasser les fractures politiques et retrouver un monde commun ?

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Atlantico , Atlanti'Causeur , Elisabeth Lévy , Jean-Sébastien Ferjou , primaire , LFI , La France insoumise , gauche , extreme-gauche , Jean-Luc Mélenchon , droite , centre , Bruno Retailleau , Gabriel Attal , podcast , électeurs , sondages , opinion , présidentielle 2027 , causeur , Politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.

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