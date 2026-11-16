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Atlanti’Causeur : la primaire de la droite et du centre, solution ou illusion ? Comment parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?

Dans ce nouvel épisode d’Atlanti’Causeur, Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou débattent des divisions de la droite à l’approche de 2027 et de la perspective d’une primaire pour désigner son candidat. Face à la progression de Jean-Luc Mélenchon et à son influence grandissante auprès de la jeunesse, ils s’interrogent également sur les raisons du succès des Insoumis, la difficulté de dialoguer avec leurs électeurs et les moyens de reconquérir le terrain démocratique. Comment dépasser les fractures politiques et retrouver un monde commun ?