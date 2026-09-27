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Atlanti’Causeur - Ep 08
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HORS CIRCUIT

27 septembre 2026

Atlanti’Causeur : cette semaine, la papamania, ce que l’affaire Thélyson Orélien révèle de l’époque et de l’IA. Et une embardée sauvage vers Choosin Texas, le hit country qui bat tous les records aux États-Unis

De la visite de Léon XIV à la polémique littéraire autour de Thélyson Orélien, jusqu’au succès d’Ella Langley : Élisabeth Lévy et Jean-Sébastien Ferjou parlent de foi, d’IA et de ces mondes culturels qui ne se croisent plus.

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MOTS-CLES

podcast , Atlantico , Thélyson Orélien , Intelligence Artificielle , laïcité , catholicisme , Littérature , Léon XIV , visite du pape

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.

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7J’ai écrit un truc fantastiquement narcissique (et en plus avec une IA) mais ça pourrait peut-être vous intéresser quand même