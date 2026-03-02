POLITIQUE
Des manifestants brandissent des portraits lors d'un rassemblement en hommage à Quentin Deranque à Lille, le 18 février 2026.
HORS CIRCUIT

2 mars 2026

Fasciste / antifasciste : mais comment briser la vraie fausse équation qui permet à la gauche radicale d’imposer sa domination idéologique ?

L’affaire Quentin Deranque dépasse le drame humain : elle expose la puissance d’un récit « antifasciste » imposé par la gauche radicale depuis 1945. Dans notre dernier podcast, Hors Circuit, Olivier Vial (du Centre d’Etudes et de Recherches Universitaire) décrypte cet écosystème – universités radicalisées, médias militants, influenceurs – qui disqualifie toute dissidence et banalise la violence. Un diagnostic clair sur le blocage idéologique français et les failles d’une droite passive.

Olivier Vial Go to Olivier Vial page et Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

MOTS-CLES

Quentin Deranque , mort de Quentin , démocratie , antifascisme , gauche radicale , violence , fasciste , universités

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Vial image
Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.