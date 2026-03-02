HORS CIRCUIT

Fasciste / antifasciste : mais comment briser la vraie fausse équation qui permet à la gauche radicale d’imposer sa domination idéologique ?

L’affaire Quentin Deranque dépasse le drame humain : elle expose la puissance d’un récit « antifasciste » imposé par la gauche radicale depuis 1945. Dans notre dernier podcast, Hors Circuit, Olivier Vial (du Centre d’Etudes et de Recherches Universitaire) décrypte cet écosystème – universités radicalisées, médias militants, influenceurs – qui disqualifie toute dissidence et banalise la violence. Un diagnostic clair sur le blocage idéologique français et les failles d’une droite passive.