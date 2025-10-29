Retour en grâce

À Washington, la statue du général sudiste Albert Pike réinstallée cinq ans après son déboulonnage

Symbole d’une mémoire américaine toujours disputée, la statue d’Albert Pike, figure du camp confédéré pendant la guerre de Sécession, a retrouvé son emplacement d’origine à Washington. Le monument, déboulonné lors des manifestations antiracistes de 2020, a été restauré sur décision du gouvernement fédéral, dans le sillage de la politique mémorielle défendue par Donald Trump.