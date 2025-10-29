Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Internationalil y a 2 heures
Vue de la statue du général confédéré Albert Pike, figure emblématique de la guerre de Sécession, à Washington, D.C., le 28 octobre 2025. (Photo : Jim Watson / AFP)
À Washington, la statue du général sudiste Albert Pike réinstallée cinq ans après son déboulonnage

Symbole d’une mémoire américaine toujours disputée, la statue d’Albert Pike, figure du camp confédéré pendant la guerre de Sécession, a retrouvé son emplacement d’origine à Washington. Le monument, déboulonné lors des manifestations antiracistes de 2020, a été restauré sur décision du gouvernement fédéral, dans le sillage de la politique mémorielle défendue par Donald Trump.

avec Emmanuel Cahour
