Best-Of du 16 au 22 août

Politique
François Bayrou a martelé sa volonté sa reprendre le contrôle des dépenses. (Image d'illustration)
François Bayrou a martelé sa volonté sa reprendre le contrôle des dépenses. (Image d'illustration) © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Critiques sévères

Vote de confiance : La presse internationale ne partage pas l'optimisme de François Bayrou

Alors que le Premier ministre s'est voulu offensif et déterminé lors de son intervention lundi 25 août, les réactions de la presse internationale sont largement négatives, pointant un gouvernement « au bord de l'effondrement » ainsi que le risque de « chaos » pour le pays en cas d'échec jugé probable. Tous pointent un « pari politique » pour un gouvernement affaibli.

Emmanuel Cahour
Vu sur: Le Figaro

