Best-Of du 16 au 22 août

Politiqueil y a 5 heures
Jordan Bardella sur le plateau de France 2 lors d'un débat télévisé.
Jordan Bardella sur le plateau de France 2 lors d'un débat télévisé. © DIMITAR DILKOFF/ POOL / AFP
Pression maximale

Vote de confiance : Jordan Bardella s'adresse à Emmanuel Macron et lui réclame de "revenir aux urnes", soit "par la dissolution soit par la démission"

S'exprimant au micro du JT de 20h de TF1, le président du Rassemblement Nationale a déploré un "blocage institutionnel" après l'annonce d'un vote de confiance par François Bayrou et s'est affirmé prêt à assumer la fonction de Premier ministre. Il est allé jusqu'à réclamer la démission d'Emmanuel Macron, laquelle provoquerait des élections présidentielles auxquelles Marine le Pen, sous le coup d'une condamnation judiciaire, ne pourrait se présenter.

avec Emmanuel Cahour
Vu sur: BFMTV

