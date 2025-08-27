Promesses soudaines

Vote de confiance : François Bayrou courtise la gauche en promettant de demander "un effort specifique aux plus hauts revenus" dans le budget 2026

Devant la CFDT très remontée contre son plan d'économies, le Premier ministre a promis que «Les niches fiscales, qui profitent d’abord aux ménages les plus aisés et aux grandes entreprises, seront supprimées chaque fois qu’elles sont constatées comme injustes et inutiles», sans réellement convaincre alors que le pari du vote de confiance semble mal engagé.