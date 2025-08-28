Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Franceil y a 6 minutes
La prison de Vendin-le-Vieil, près de Lens, où d'importantes figures du narcotrafic français ont été transférées. (Image d'illustration)
La prison de Vendin-le-Vieil, près de Lens, où d'importantes figures du narcotrafic français ont été transférées. (Image d'illustration) © AFP
Sous l'eau

Vendin-le-Vieil : Le nouveau quartier anti-narcos déjà sous tension

À peine un mois après son ouverture, le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil est secoué par un incident majeur : plusieurs détenus ont volontairement inondé leurs cellules, provoquant des débordements dans les couloirs. Un geste de défi qui met en lumière la résistance des figures du narcotrafic à ce dispositif inédit et la pression accrue sur les surveillants.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Vendin-le-Vieil : Le nouveau quartier anti-narcos déjà sous tension

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Justice