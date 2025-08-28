Franceil y a 6 minutes
Sous l'eau
Vendin-le-Vieil : Le nouveau quartier anti-narcos déjà sous tension
À peine un mois après son ouverture, le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil est secoué par un incident majeur : plusieurs détenus ont volontairement inondé leurs cellules, provoquant des débordements dans les couloirs. Un geste de défi qui met en lumière la résistance des figures du narcotrafic à ce dispositif inédit et la pression accrue sur les surveillants.
Vu sur: Le Figaro