Politiqueil y a 5 heures
La président de région Île de France, Valérie Pécresse, au congrès d'investiture de Bruno Retailleau à la tête des LR, le 28 juillet 2025 (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
La président de région Île de France, Valérie Pécresse, au congrès d'investiture de Bruno Retailleau à la tête des LR, le 28 juillet 2025 (Photo by Thomas SAMSON / AFP) © AFP or licensors
Pavé dans la mare

Valérie Pécresse, pessimiste sur le vote de confiance, se dit favorable à une présidentielle anticipée plutôt qu’à une dissolution

Alors que le gouvernement Bayrou joue sa survie à l’Assemblée nationale le 8 septembre, Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, ouvre une autre voie que celle de la dissolution : un retour anticipé aux urnes. Invitée de BFMTV, elle appelle à une élection présidentielle anticipée si aucun accord politique ne permet de sauver l’exécutif.

avec Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

