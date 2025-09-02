Pavé dans la mare

Valérie Pécresse, pessimiste sur le vote de confiance, se dit favorable à une présidentielle anticipée plutôt qu’à une dissolution

Alors que le gouvernement Bayrou joue sa survie à l’Assemblée nationale le 8 septembre, Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, ouvre une autre voie que celle de la dissolution : un retour anticipé aux urnes. Invitée de BFMTV, elle appelle à une élection présidentielle anticipée si aucun accord politique ne permet de sauver l’exécutif.