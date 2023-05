Un parti «héritier de Pétain» : le RN réagit vivement aux propos d'Élisabeth Borne à son sujet

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé dimanche les «propos graves, mensongers et injurieux» tenus à ses yeux par Élisabeth Borne.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé dimanche les «propos graves, mensongers et injurieux» tenus à ses yeux par Élisabeth Borne, qui a estimé que le parti était «héritier de Pétain» . «En tenant des propos aussi graves, mensongers et injurieux, Élisabeth Borne insulte le premier parti d'opposition et salit les millions de Français qui votent pour le RN», a-t-il tempêté sur Twitter. «Ce gouvernement est prêt à toutes les indécences pour faire oublier son bilan : personne ne sera dupe», a-t-il ajouté. Marine Le Pen a quant à elle évoqué des propos «infâmes et indignes».