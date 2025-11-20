POLITIQUE
Enfant sur une tablette numérique. (Image d'illustration)

Enfant sur une tablette numérique. (Image d'illustration)

© Reuters

ENFANTS HYPERCONNECTES

20 novembre 2025

Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…

Hyperconnexion précoce, surprotection parentale et effondrement de l’autonomie : l’enquête révèle un paradoxe massif. Les enfants saturent d’écrans mais rêvent de jeu libre, tandis que les parents, paralysés par des peurs infondées, entretiennent malgré eux l’enfance numérique qu’ils redoutent.

Photo of Pierre Duriot
Photo of Pascal Neveu
Pierre Duriot Go to Pierre Duriot page et Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Duriot image
Pierre Duriot

Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.

Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).

Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).