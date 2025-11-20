SOS PLFSS INTROUVABLE

85% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT

Les Français adorent leur système de santé, mais les chiffres racontent tout autre chose : mortalité plus élevée, délais interminables, prévention à la traîne, hôpital sous pression. Une satisfaction massive qui masque un déni collectif sur la qualité réelle des soins et sur un modèle qui dépense beaucoup, mais transforme peu.