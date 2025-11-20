Couloir d'hôpital. (Image d'illustration)
SOS PLFSS INTROUVABLE
20 novembre 2025
85% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
Les Français adorent leur système de santé, mais les chiffres racontent tout autre chose : mortalité plus élevée, délais interminables, prévention à la traîne, hôpital sous pression. Une satisfaction massive qui masque un déni collectif sur la qualité réelle des soins et sur un modèle qui dépense beaucoup, mais transforme peu.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
