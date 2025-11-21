BALLOT

21 novembre 2025

La BCE publie une excellente analyse sur l’impact économique de la Chine sur la zone euro… tout en « oubliant » le principal élément qui lui permettrait de réagir

La BCE vient de publier une analyse relative à l’impact de l’économie chinoise sur la zone euro. Un article intéressant, mais qui n'explore pas certains points essentiels. Pour en parler, Don Diego de la Vega.