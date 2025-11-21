POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le président du Salvador, Nayib Bukele, s'exprime lors d'une conférence de presse, le 28 juillet 2023. (Image d'illustration)

Le président du Salvador, Nayib Bukele, s'exprime lors d'une conférence de presse, le 28 juillet 2023. (Image d'illustration)

© OSCAR RIVERA / AFP

GUERRE CONTRE LA DROGUE

21 novembre 2025

Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?

Au Salvador, des revenus illicites (trafic de drogue, mais surtout extorsion) coexistent avec des activités informelles légales (commerce de rue, transports, artisanat) et des transferts licites (transferts de fonds des migrants). 

Photo of Michel Ruimy
Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

drogue , Narcotrafics , Salvador , Nayib Bukele , gangs , Economie , pauvreté

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Populaires

185% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
2Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…
3Les ouvriers paient-ils vraiment les études des cadres comme l’affirme Olivier Faure ?
4Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
5Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne
6Taxe foncière : « C’est une hausse ? Non Sire, c’est juste une mise à jour »
7Droit d’asile incontrôlé : l’Europe qui ferme les portes, celle qui subit