GUERRE CONTRE LA DROGUE

21 novembre 2025

Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?

Au Salvador, des revenus illicites (trafic de drogue, mais surtout extorsion) coexistent avec des activités informelles légales (commerce de rue, transports, artisanat) et des transferts licites (transferts de fonds des migrants).