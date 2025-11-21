POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, assiste à une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, le 11 novembre 2025, dans le cadre des commémorations du 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale.

Le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, assiste à une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, le 11 novembre 2025, dans le cadre des commémorations du 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale.

© BENOIT TESSIER / AFP

« ACCEPTER DE PERDRE NOS ENFANTS »

21 novembre 2025

Qui est encore prêt à se battre pour la France ? Les vérités très politiques (trop ?) du chef d’Etat-Major des armées

Mardi 18 novembre, le général Fabien Mandon, chef d'État major des armées, a tenu un discours guerrier face à la menace russe, suscitant la colère de nombreuses personnalités politiques.

Photo of Stéphane Audrand
Photo of Christophe Boutin
Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page et Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Populaires

185% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
2Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…
3Les ouvriers paient-ils vraiment les études des cadres comme l’affirme Olivier Faure ?
4Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
5Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne
6Taxe foncière : « C’est une hausse ? Non Sire, c’est juste une mise à jour »
7Droit d’asile incontrôlé : l’Europe qui ferme les portes, celle qui subit