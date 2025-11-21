THEORIES

21 novembre 2025

Russie : l’énigme Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était remarquablement absent de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev le 12 novembre. Il a également boudé la session du Conseil de sécurité, où Poutine a examiné la possibilité d'une reprise des essais nucléaires. Des absences répétées qui alimentent de nombreuses théories.