Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov

© REUTERS/Sergei Karpukhin

THEORIES

21 novembre 2025

Russie : l’énigme Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était remarquablement absent de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev le 12 novembre. Il a également boudé la session du Conseil de sécurité, où Poutine a examiné la possibilité d'une reprise des essais nucléaires. Des absences répétées qui alimentent de nombreuses théories.

Photo of Andrey Pertsev
Andrey Pertsev Go to Andrey Pertsev page

MOTS-CLES

guerre en ukraine , Russie , Sergueï Lavrov , Vladimir Poutine , État russe

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev image
Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.

