Blocus inversé

Sous l'impulsion de Donald Trump, Washington déclare la guerre économique aux navires chinois

Donald Trump met en œuvre une nouvelle offensive commerciale d’envergure : les États-Unis imposent, à partir de mardi, de lourdes taxes sur les navires sortis des chantiers chinois, qu’ils battent pavillon de Pékin ou non. Une mesure spectaculaire, pensée pour relancer la construction navale américaine, quasi inexistante depuis des décennies, et resserrer l’étau autour de l’industrie maritime chinoise, devenue hégémonique à l’échelle mondiale.