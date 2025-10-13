Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Internationalil y a 3 heures
Un navire chargé de pétrole accoste à un quai avec l'aide d'un remorqueur au port de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 12 juin 2025.
Blocus inversé

Sous l'impulsion de Donald Trump, Washington déclare la guerre économique aux navires chinois

Donald Trump met en œuvre une nouvelle offensive commerciale d’envergure : les États-Unis imposent, à partir de mardi, de lourdes taxes sur les navires sortis des chantiers chinois, qu’ils battent pavillon de Pékin ou non. Une mesure spectaculaire, pensée pour relancer la construction navale américaine, quasi inexistante depuis des décennies, et resserrer l’étau autour de l’industrie maritime chinoise, devenue hégémonique à l’échelle mondiale.

avec Emmanuel Cahour
Sous l'impulsion de Donald Trump, Washington déclare la guerre économique aux navires chinois

