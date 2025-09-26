Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 2 heures
Sébastien Lecornu assiste à une réunion lors de sa visite au centre de santé départemental de Mâcon, dans le centre-est de la France, le 13 septembre 2025.
Sébastien Lecornu assiste à une réunion lors de sa visite au centre de santé départemental de Mâcon, dans le centre-est de la France, le 13 septembre 2025. © JEFF PACHOUD / AFP
Casting ministériel

Sondage : Les Français veulent que Lecornu compose en priorité son gouvernement avec la droite

Le futur casting ministériel a peu de chances d’enchanter les Français, comme le révèle un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Sondage : Les Français veulent que Lecornu compose en priorité son gouvernement avec la droite

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés