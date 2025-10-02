Procédures mal adaptées

Signalements d’agressions sexuelles dans le périscolaire parisien : une gestion défaillante qui inquiète parents et personnels

Alors que les signalements d’agressions sexuelles visant des animateurs périscolaires se multiplient à Paris, la réaction tardive et parfois opaque de la mairie alimente l’inquiétude des familles. Derrière la succession d’affaires, c’est tout un système de contrôle et de communication qui montre ses limites, révélant les failles d’une organisation débordée par l’ampleur du phénomène.