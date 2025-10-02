Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Justiceil y a 1 heures
Ecole et petite enfance (image d'illustration)
Ecole et petite enfance (image d'illustration) © Reuters
Procédures mal adaptées

Signalements d’agressions sexuelles dans le périscolaire parisien : une gestion défaillante qui inquiète parents et personnels

Alors que les signalements d’agressions sexuelles visant des animateurs périscolaires se multiplient à Paris, la réaction tardive et parfois opaque de la mairie alimente l’inquiétude des familles. Derrière la succession d’affaires, c’est tout un système de contrôle et de communication qui montre ses limites, révélant les failles d’une organisation débordée par l’ampleur du phénomène.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Signalements d’agressions sexuelles dans le périscolaire parisien : une gestion défaillante qui inquiète parents et personnels

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Education