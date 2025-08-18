Faits diversil y a 36 minutes
Criminalité saisonnière
Série de vols sur la côte : à Saint-Tropez, un quatuor napolitain pointé du doigt
Dimanche, place des Lices, la montre Richard Mille de Joseph Menconi, figure présumée du banditisme corse, est volée puis retrouvée en 45 minutes. Quatre suspects napolitains, récidivistes, sont poursuivis pour vol en bande organisée; trois reconnaissent les faits, un nie, tous sont écroués dans l’attente d’une audience en octobre. Cette affaire s’inscrit dans une série de vols de montres dans le golfe; le préfet du Var a annoncé des renforts de CRS.
Vu sur: France 3