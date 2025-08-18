Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Faits diversil y a 36 minutes
Justice. (Image d'illustration)
Justice. (Image d'illustration) © Reuters
Criminalité saisonnière

Série de vols sur la côte : à Saint-Tropez, un quatuor napolitain pointé du doigt

Dimanche, place des Lices, la montre Richard Mille de Joseph Menconi, figure présumée du banditisme corse, est volée puis retrouvée en 45 minutes. Quatre suspects napolitains, récidivistes, sont poursuivis pour vol en bande organisée; trois reconnaissent les faits, un nie, tous sont écroués dans l’attente d’une audience en octobre. Cette affaire s’inscrit dans une série de vols de montres dans le golfe; le préfet du Var a annoncé des renforts de CRS.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

