Mesure symbolique

Sébastien Lecornu restreint les privilèges des anciens Premiers ministres

Sébastien Lecornu passe à l’action. Moins d’une semaine après sa nomination à Matignon, le Premier ministre annonce la fin de certains avantages « à vie » accordés aux anciens chefs du gouvernement, allant de l’usage illimité d’un véhicule de fonction à la protection policière. Une mesure symbolique mais calculée, alors que le chef de l’État doit demander de nouveaux efforts aux Français dans le cadre du budget 2026.