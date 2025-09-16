Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 5 heures
Sébastien Lecornu, alors ministre français des Armées, quitte l'Assemblée nationale après la session extraordinaire précédant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à Paris, le 8 septembre 2025. © AFP
Mesure symbolique

Sébastien Lecornu restreint les privilèges des anciens Premiers ministres

Sébastien Lecornu passe à l’action. Moins d’une semaine après sa nomination à Matignon, le Premier ministre annonce la fin de certains avantages « à vie » accordés aux anciens chefs du gouvernement, allant de l’usage illimité d’un véhicule de fonction à la protection policière. Une mesure symbolique mais calculée, alors que le chef de l’État doit demander de nouveaux efforts aux Français dans le cadre du budget 2026.

Vu sur: Le Parisien

