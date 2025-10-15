Crise politique

Sébastien Lecornu face à un rejet massif : les deux tiers des Français veulent son départ de Matignon

À la veille des motions de censure qui menacent le gouvernement, un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro révèle une profonde défiance envers Sébastien Lecornu et son équipe : près des deux tiers des Français rejettent son maintien à Matignon, et une courte majorité souhaite même sa chute. Malgré quelques concessions politiques, le Premier ministre peine à convaincre une opinion lassée par l’instabilité et sceptique sur l’avenir du quinquennat.