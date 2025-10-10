Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politiqueil y a 3 heures
Emmanuel Macron s'entretient avec Sébastien Lecornu, lors d'une cérémonie marquant le 80e anniversaire du débarquement allié en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale, au cimetière national de Boulouris à Boulouris-sur-Mer, le 15 août 2024. © CHRISTOPHE SIMON / AFP
Obsession

Sébastien Lecornu de retour à Matignon ? Une hypothèse qui divise jusque dans la majorité

Alors qu’Emmanuel Macron doit dévoiler ce vendredi 10 octobre le nom de son nouveau Premier ministre, la piste d’une reconduction de Sébastien Lecornu n’est toujours pas écartée. Officiellement démissionnaire, l’actuel ministre des Armées garde la confiance du chef de l’État, qui verrait en lui une solution de stabilité après plusieurs semaines d’incertitude politique. Mais cette hypothèse, loin de faire consensus, suscite crispations et rejets aussi bien chez les oppositions que dans le camp présidentiel.

