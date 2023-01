Réforme des retraites : le chef de l’Etat ne croit pas à un blocage total du pays

Emmanuel Macron

Encore une fois, Emmanuel Macron va jouer une partie de son quinquennat face à la rue analyse Le Monde

"Après la réforme de la SNCF en 2018, les affrontements avec les « gilets jaunes » à l’automne de la même année, une première réforme des retraites avortée à cause du Covid-19 en 2020, le chef de l’Etat va de nouveau se mesurer à un front social. Et parier sur la faiblesse des syndicats et la lassitude des Français pour ne pas faire dérailler son second mandat".

"Même les vieux routiers de la politique se refusent à prédire l’avenir. « Les sondages sont plus mauvais qu’en 2010, analyse Eric Woerth, député Renaissance de l’Oise et ancien ministre du travail, qui avait repoussé l’âge légal à 62 ans cette année-là. Les oppositions sont plus poujadistes, il y a un repli sur soi des Français, de la résignation, il y a plus de crises internationales… Dans ce contexte, difficile de savoir ce qu’il va en sortir, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le rapport de force qui va avoir lieu. La confrontation va se jouer dans la rue. »"