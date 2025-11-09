HORS CIRCUIT

9 novembre 2025

Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités

Cette semaine dans Hors Circuit, les punchlines à jet continu de Don Diego de La Vega, économiste de profession et libéral sans concession. Ni avec ceux qui ne comprennent rien à la liberté économique, ni avec ceux qui font seulement semblant de l’être. En ligne de mire : le top 3 des plus grands Diafoirus français, ces vrais faux experts qui nous entraînent dans leurs erreurs à répétition en jouant avec la vie des autres ou de l’argent qui ne leur appartient pas sans que jamais personne ne puisse leur demander de comptes. Et le top 3 des idées les plus diafoiresques, ces idées censées redresser la France alors qu’elles ne font que la tirer vers le fond.