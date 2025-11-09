POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Don Diego de La Vega.

Blurred backgroundDon Diego de La Vega.

© DR

HORS CIRCUIT

9 novembre 2025

Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités

Cette semaine dans Hors Circuit, les punchlines à jet continu de Don Diego de La Vega, économiste de profession et libéral sans concession. Ni avec ceux qui ne comprennent rien à la liberté économique, ni avec ceux qui font seulement semblant de l’être. En ligne de mire : le top 3 des plus grands Diafoirus français, ces vrais faux experts qui nous entraînent dans leurs erreurs à répétition en jouant avec la vie des autres ou de l’argent qui ne leur appartient pas sans que jamais personne ne puisse leur demander de comptes. Et le top 3 des idées les plus diafoiresques, ces idées censées redresser la France alors qu’elles ne font que la tirer vers le fond.

Photo of Don Diego De La Vega
Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page et Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

62 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Populaires

1Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
4Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
5Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
6Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?