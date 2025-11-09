Don Diego de La Vega.
HORS CIRCUIT
9 novembre 2025
Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
Cette semaine dans Hors Circuit, les punchlines à jet continu de Don Diego de La Vega, économiste de profession et libéral sans concession. Ni avec ceux qui ne comprennent rien à la liberté économique, ni avec ceux qui font seulement semblant de l’être. En ligne de mire : le top 3 des plus grands Diafoirus français, ces vrais faux experts qui nous entraînent dans leurs erreurs à répétition en jouant avec la vie des autres ou de l’argent qui ne leur appartient pas sans que jamais personne ne puisse leur demander de comptes. Et le top 3 des idées les plus diafoiresques, ces idées censées redresser la France alors qu’elles ne font que la tirer vers le fond.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
