LOURD BILAN

9 novembre 2025

Ukraine : la grande guerre de restauration impériale voulue par Vladimir Poutine franchit la barre du million de soldats russes tués ou blessés

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année, Kiev affirme que les pertes russes ont franchi la barre symbolique du million de tués ou blessés. Un chiffre vertigineux, qui interroge autant sur la résilience démographique et militaire de la Russie que sur la capacité du régime de Vladimir Poutine à « vendre » cette guerre à sa population.