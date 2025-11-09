Un vétéran de l'intervention militaire russe en Ukraine assiste à la cérémonie d'inauguration d'un monument aux soldats tombés au combat, sur le site de l'église Saint-Georges, dans la région de Moscou, le 12 octobre 2025.
© OLESYA KURPYAYEVA / AFP
LOURD BILAN
9 novembre 2025
Ukraine : la grande guerre de restauration impériale voulue par Vladimir Poutine franchit la barre du million de soldats russes tués ou blessés
Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année, Kiev affirme que les pertes russes ont franchi la barre symbolique du million de tués ou blessés. Un chiffre vertigineux, qui interroge autant sur la résilience démographique et militaire de la Russie que sur la capacité du régime de Vladimir Poutine à « vendre » cette guerre à sa population.
6 min de lecture
Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.
