POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un véhicule électrique stationné à une borne de recharge Tesla le 12 juin 2025 à Sausalito, en Californie.

Un véhicule électrique stationné à une borne de recharge Tesla le 12 juin 2025 à Sausalito, en Californie.

© JUSTIN SULLIVAN / AFP

NOUVELLES HABITUDES

9 novembre 2025

Heures creuses et recharge de véhicule électrique : qu’est-ce qui change avec la réforme ?

Depuis le 1er novembre, la réforme des heures creuses bouleverse les habitudes des automobilistes qui rechargeaient leur véhicule électrique la nuit. Décidée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), cette réorganisation du calendrier tarifaire met fin à la logique historique du « jour/nuit » pour s’adapter à la production d’électricité renouvelable, désormais plus abondante en journée.

Photo of Olivier Blond
Photo of Jean-Pierre Corniou
Olivier Blond Go to Olivier Blond page et Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Blond image
Olivier Blond

Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.

Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

Populaires

1Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
4Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
5Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
6Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?