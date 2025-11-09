Un véhicule électrique stationné à une borne de recharge Tesla le 12 juin 2025 à Sausalito, en Californie.
© JUSTIN SULLIVAN / AFP
NOUVELLES HABITUDES
9 novembre 2025
Heures creuses et recharge de véhicule électrique : qu’est-ce qui change avec la réforme ?
Depuis le 1er novembre, la réforme des heures creuses bouleverse les habitudes des automobilistes qui rechargeaient leur véhicule électrique la nuit. Décidée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), cette réorganisation du calendrier tarifaire met fin à la logique historique du « jour/nuit » pour s’adapter à la production d’électricité renouvelable, désormais plus abondante en journée.
7 min de lecture
Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.
Jean-Pierre Corniou est directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Populaires
Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.
Jean-Pierre Corniou est directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).