NOUVELLES HABITUDES

9 novembre 2025

Heures creuses et recharge de véhicule électrique : qu’est-ce qui change avec la réforme ?

Depuis le 1er novembre, la réforme des heures creuses bouleverse les habitudes des automobilistes qui rechargeaient leur véhicule électrique la nuit. Décidée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), cette réorganisation du calendrier tarifaire met fin à la logique historique du « jour/nuit » pour s’adapter à la production d’électricité renouvelable, désormais plus abondante en journée.