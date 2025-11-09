POLITIQUE
Une jeune femme dans un café de Pékin, en train de discuter avec son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot d'intelligence artificielle créé par la société technologique chinoise Baidu.

© JADE GAO / AFP

BOT, MON AMOUR…

9 novembre 2025

L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire

Alors que les réseaux sociaux s’essoufflent, une nouvelle ère numérique s’annonce : celle des compagnons artificiels. Les chatbots conversationnels, dopés à l’intelligence artificielle, remplacent peu à peu les interactions humaines. Une illusion de lien social se met en place, séduisante mais potentiellement plus aliénante encore que l’addiction aux réseaux.

David Fayon
David Fayon Go to David Fayon page

7 min de lecture

David Fayon image
David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

